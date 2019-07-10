Виннипег, Канада, , 00:03 — REGNUM

В Канаде в одном из отелей города Виннипег из-за утечки угарного газа отравились 46 постояльцев, сообщает 9 июля CBC, госпитализированы 46 человек.

По предварительным данным, в отеле Super 8 Motel West во время инцидента находились 52 человека.

Сообщается, что после срабатывания сигнализации к месту происшествия прибыли три пожарные машины и десятки автомобилей скорой помощи.

По данным Global news, 15 человек госпитализированы в критическом состоянии. Среди отравившихся газом — двое детей.

Причины происшествия выясняются.

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