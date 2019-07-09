Екатеринбург, , 20:31 — REGNUM

Одной из студенток Уральского федерального университета (УрФУ) стало плохо на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и она потеряла сознание.

Встреча российского лидера со студентами УрФУ проходила в формате вопросов и ответов. Когда беседа продолжалась уже около часа, одной из участниц встречи стало плохо и она опустилась на пол. Глава государства прервал встречу и попросил срочно оказать девушке помощь.

Подоспевшие сотрудники службы безопасности вынесли девушку из того помещения, где проходила встреча с президентом. За ними же вышла вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Надеюсь, ничего серьезного», — сказал президент России.

Далее президент продолжил отвечать на вопросы студентов и аспирантов УрФУ.

Позднее стало известно, что девушка пришла в себя и госпитализация ей не потребовалось.