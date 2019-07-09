Ростов-на-Дону, 9 июля 2019, 20:18 — REGNUM
Пожар, вспыхнувший в Ростовском Музыкальном театре, потушен. Огонь прошёлся по площади 350 квадратных метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС 9 июля.
В ведомстве уточнили, что локализовать возгорание удалось только спустя два часа после прибытия пожарных расчётов. Пожару был присвоен третий ранг сложности.
Напомним, что сообщение о возгорании кровли театра, расположенного в центре Ростова-на-Дону, поступило в 17:01 по московскому времени. В 19:05 пламя удалось локализовать, в 19:25 — ликвидировать.
К месту ЧП прибыло более 130 человек и 33 единицы спецтехники.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время здание ремонтируют. Возобновить работы разрешено, начиная с 10 июля.
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