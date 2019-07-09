Тулун, Иркутская область, , 08:21 — REGNUM

Жители дома 28 по улице Павлова в подтопленном наводнением иркутском городе Тулуне опасаются, что их многоквартирное здание может серьёзно пострадать от оползня. Как сообщает официальный сайт региона, ситуацию уже оценил на месте губернатор Сергей Левченко. Глава региона проинформировал об утверждении проекта берегоукрепления.

«Сегодня мы попробуем проехать сюда на большегрузной технике для того, чтобы сделать первичную подпорную стенку. Затем можно будет производить насыпку скальным грунтом, уплотнять ее, чтобы остановить разрушение берега. Мы обследовали дом, в том числе подвальные помещения, пока ему ничто не угрожает, но, учитывая, что трещина в земле недалеко от цоколя медленно расходится, нам необходимо в оперативном порядке эту подпорную стенку сделать», — пояснил глава Приангарья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение пришло в Тулун ночью 27 июня. Уже к 29 июня уровень воды в реке Ия в два раза превысил критическую отметку. Пострадавшие стали свидетелями того, как бурное течение несёт по воде целые усадьбы, надворные постройки и дачные домики. У коммунального моста их ломало, как спички, до тех пор, пока не образовался затор. Не обошлось без жертв. К данному времени известно о 23 погибших.