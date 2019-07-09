Таллахасси, США, , 04:58 — REGNUM

Житель американского штата Флорида был арестован за бросание петард под кровать 9-летней девочки, сообщает пресс-служба полиции округа Окалуза.

Сообщается, что 44-летний Мэттью Моррисон проживал в палатке возле дома, где произошел инцидент. Он без разрешения проник в дом и бросил связку петард под кровать 9-летней девочки. Ребенок от взрыва проснулся и заплакал от испуга. Моррисон был арестован полицией, ему предъявлены объявления в грабеже и жестоком обращении с детьми. Отмечается, что при обыске у него было обнаружено два грамма метамфетамина в кармане брюк.

«Розыгрыш не удался», — так объяснил задержанный свой поступок.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 полиция американского штата Флорида арестовала местного жителя за избиение матери кукурузным початком. Женщина не получила серьезных травм, однако задержанному предъявили обвинения в домашнем насилии. Позднее он был отпущен под залог в 150 долларов США.

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