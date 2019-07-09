Сухум, , 03:01 — REGNUM

Девять человек, среди которых есть граждане России, пострадали в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем в Абхазии, сообщает пресс-служба абхазского МВД.

Сообщается, что маршрутный микроавтобус столкнулся с автомобилем Mercedes на Пицундском шоссе в Гагрском районе Абхазии, в результате чего маршрутка перевернулась. В салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров и водитель. В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали. Как отмечает агентство ТАСС, угрозы жизни для пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля на севере Индии пассажирский автобус упал в канал. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в воду с высоты более четырех метров. В результате аварии погибли не менее 29 человек, еще 16 получил ранения.

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