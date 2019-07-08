Коко, , 23:53 — REGNUM

На площадке для испытаний космического корабля Starship американской компании SpaceX в понедельник, 8 июля, произошёл пожар, передаёт 8 июля Florida Today.

Как сообщил изданию представитель SpaceX Джеймс Глисон, инцидент произошёл на испытательной площадке в городе Коко в штате Флорида, где находятся два макета будущего корабля.

«Пожар был изолирован в морском контейнере на площадке и был потушен сотрудниками пожарного департамента, которые прибыли в считанные минут», — сказал представитель SpaceX.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, однако пожар привёл к повреждению оборудования и инфраструктуры, нанеся ущерб на сумму около $100 тысяч. Причины произошедшего в настоящее время расследуются.

Напомним, SpaceX планирует использовать транспортный космический корабль Starship с ракетой-носителем Falcon Heavy для первой пилотируемой экспедиции на Марс. Ранее в этом году компания провела испытания двигателя Raptor, который будет установлен на корабль.

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