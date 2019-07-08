Москва, , 11:17 — REGNUM

Правозащитник Ильяс Вахитов пострадал, пытаясь защитить выселяемую из квартиры московскую семью. О вопиющей ситуации общественный деятель рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

По его словам, 20 июня он пришёл оказать правовую помощь семье, которую выселяли из квартиры. Вахитов сообщил, что на тот момент не было решения суда о выселении матери семейства, однако представители управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) всё равно приступили к выселению женщины из жилплощади. При этом попасть внутрь, чтобы оказать юридическую помощь женщине, Вахитову не давали — в прихожей стояли представители УФССП и преграждали путь.

В какой-то момент судебные приставы, стоявшие в дверях квартиры, отошли в одну из комнат, и правозащитник попробовал попасть внутрь. Но неизвестные люди, по предположению Вагитова, приставы, бросили его вниз.

«Я стукнулся головой об пол», — рассказал пострадавший.

Мужчина зафиксировал повреждения, а также написал жалобы на их действия в правоохранительные органы. Редакции ИА REGNUM Вагитов предоставил видеозапись, где видны предшествовавшие инциденту диалоги и действия. В какой-то момент картинка на видео пропадает, слышны звуки борьбы.

Далее ситуация развернулась непредсказуемо, и, по словам Вагитова, уже он сам может стать обвиняемым.

«Сейчас рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК РФ — применение насилия в отношении представителя власти, якобы это я на них напал», — сообщил Вахитов.

Корреспондент ИА REGNUM обратился за комментарием в пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, там сказали, что ничего не знают про эту ситуацию.