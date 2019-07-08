Иркутск, , 10:23 — REGNUM

Самолёт авиакомпании S7, направлявшийся из Новосибирска в Якутск, был вынужден приземлиться в аэропорту города Братска в Иркутской области. Инцидент произошел 7 июля.

Читайте также: Пассажиров Boeing 777, экстренно севшего в Иркутске, заберёт другой борт

Причиной такого решения командира воздушного судна Boeing-737 стало плохое самочувствие пассажира, сообщает «Интерфакс-Сибирь». Уточняется, что недомогание почувствовала 50-летняя женщина. Ещё до приземления борта женщина скончалась.

В авиакомпании инцидент пока никак не комментируют.

Также в сюжете: В Братске аварийно сел самолёт Ан-12 с отказавшим двигателем

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в аэропорту города Братска экстренную посадку совершил транспортный самолёт Ан-12, выполнявший рейс из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре. Как сообщил командир воздушного судна, причиной стал отказ одного из четырёх двигателей. Приземление прошло успешно.