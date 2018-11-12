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Пассажиров Boeing 777, экстренно севшего в Иркутске, заберёт другой борт

Происшествия

Пассажиры и экипаж рейса «Париж – Шанхай» размещены в гостиницах города

Иркутск, 12 ноября 2018, 06:32 — REGNUM  Вместо самолёта Boeing 777, экстренно севшего накануне, 11 ноября, в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов, пассажиры, следовавшие по маршруту «Париж — Шанхай», полетят на другом самолёте. Он уже прибыл в Приангарье. Об этом сегодня уведомило ИА «Байкал-инфо» со ссылкой на пресс-службу Иркутского аэропорта.

Отмечается при этом, что экипаж и пассажиры размещены в гостиницах Иркутска и что полёт на другом борте продолжится после того, как пилоты отдохнут после вчерашнего перелёта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, экстренную посадку в аэропорту Иркутска пассажирский Boeing 777, следовавший рейсом Париж-Шанхай, совершил 11 ноября. Вследствие задымления, возникшего в кабине пилотов, экипажу предложили следовать в Иркутск, аэродром которого способен принять такой крупный лайнер. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Boeing 777 совершил экстренную посадку в Иркутске из-за задымления

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Авиапроисшествия
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