Новосибирск, , 08:21 — REGNUM

В Новосибирске 7 июля заметили живого крокодила. Животное бегало на парковке возле ТРЦ на Троллейной.

В Новосибирске заметили крокодила Скриншот видео на портале НГС, YouTube

«Приехал в «Континент», припарковался, смотрю: под тягачом сидит крокодил. Пасть скотчем замотана, дальше на видео. Поймали быстро, никто не пострадал», — цитирует очевидца портал «НГС.Новости».

Мужчина рассказал, что крокодил сбежал из приезжего цирка, расположившегося на парковке ТРЦ.

Между тем в цирке утверждают, что крокодил не представлял опасности для окружающих.

«Мы купили рептилий, и нам их привезли, чтобы они в дальнейшем участвовали в программе. Крокодилы были в ящике, и, возможно, конструкция оказалась в каком-то месте не очень надёжной. Пока шло представление, один из них отодвинул стенку ящика и выскочил на улицу», — рассказали в администрации гастролирующего цирка порталу «ВашГород.ру».

Там же подчеркнули, что животное гуляло по территории цирка, а его пасть была замотана скотчем.

«Крокодилы проехали в ящиках через полстраны без происшествий. Кто бы мог подумать, что в Новосибирске один из них устроит побег. Видимо, решил прогуляться с дороги, посмотреть, куда его привезли и почему здесь так жарко», — комментирует администратор цирка.

Сбежавший крокодил ещё не прошёл дрессировку, он в цирке новичок.

Тем временем новосибирцы, обсуждая эту ситуацию в комментариях в интернете, подчёркивают, что животные в таких цирках содержатся не в самых лучших условиях.

«Вам бы самим пасти замотать и побегать отпустить», — пишет один из пользователей.

«Терпеть не могу вот такие цирки, зоопарки. Почему их не запретят?» — спрашивает ещё один пользователь.