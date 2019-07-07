Дюссельдорф, Германия, , 16:44 — REGNUM

Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, передаёт Die Welt.

По информации издания, авария произошла в ночь на 7 июля на шоссе A44 в районе города Лихтенау. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся.

Сообщается, что десять человек, включая двоих водителей, получили тяжёлые травмы, у остальные — лёгкие повреждения.

После аварии шоссе оставалось перекрытым в течение нескольких часов. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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