Ростов-на-Дону, , 12:27 — REGNUM

В центре Ростова-на-Дону ремонт кондиционера привёл к взрыву, результате которого травмы получили два человека. Погибших нет. Обстоятельства инцидента выясняют ростовские следователи, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 7 июля.

По имеющимся сведениям, ЧП произошло 6 июля около 23:30 (время московское) на крыше одного из кафе, расположенного по проспекту Будённовскому, 23 «а». Как предполагают следователи, взорвалась ёмкость с фреоном.

В региональном управлении МЧС сообщили, что к месту происшествия прибыло 35 человек и девять единиц спецтехники. На момент происшествия в здании посетителей не было, только пять человек персонала. Из них никто не пострадал.

В результате хлопка двое мужчин, производивших ремонтные работы, получили тяжёлые травмы. Оба госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Назначена доследственная проверка.