Горно-Алтайск, , 09:46 — REGNUM

Останки четырёх человек были обнаружены местным жителем на берегу озера Займища в Заринском районе Алтайского края. Об этом в конце июня сообщила газета «Знамя Ильича».

Человеческие останки были найдены случайно, во время работ по подготовке к районной олимпиаде, которая должна состояться в селе Комарское. Житель села отправился на тракторе на берег озера Займище чтобы привезти песка для стадиона.

Набирая песок ковшом трактора, мужчина увидел несколько костей. Он немедленно прекратил работу и сообщил о своей находке в сельсовет, откуда звонок поступил в отделение полиции.

Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место происшествия, установили, что в массовом захоронении на берегу озера обнаружены четыре скелетированных тела без голов.

Предстоит сделать несколько экспертиз, чтобы установить, причину смерти и как долго тела находились на берегу озера. Также предстоит определить личность погибших.

Ранее ИА REGNUMсообщало о телах двух женщин, найденных в квартире на западе Москвы. Женщины скончались за трое суток до обнаружения их тел. Причина смерти погибших устанавливается.

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