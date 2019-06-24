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Тела двух женщин найдены в квартире на западе Москвы

Происшествия

Причина смерти не установлена

Москва, 24 июня 2019, 09:55 — REGNUM  На западе Москвы в одной из квартир найдены тела двух женщин, сообщает 24 июня «Московский комсомолец» со ссылкой на собственную информацию.

Трупы обнаружили 23 июня в 20:00 в квартире дома на Матвеевской улице столицы. Квартира принадлежала 41-летней погибшей. Второй женщине было 34 года, она приехала в Москву из Мордовии.

Издание поясняет, что обе женщины скончались примерно за трое суток до обнаружения их тел. Причина смерти пока не установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, проживавшая в США с 2011 года Алла Аушева была найдена убитой вместе со своими малолетними детьми в округе Статен-Айленд Нью-Йорка.

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