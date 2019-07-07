Тунис, , 05:38 — REGNUM

Более десятка тел пытавшихся нелегально попасть в Европу мигрантов были обнаружены на тунисском побережье Средиземного моря недалеко от границы с Ливией, сообщает 7 июня агентство Xinhua со ссылкой на представителя регионального отделения Красного креста.

В море U.S. Coast Guard

Как заявил глава меденинского отделения Красного креста в Тунисе Монги Слим, тела погибших были найдены в провинции Меденин в районе Йорфа и в районе города Бен-Гердане.

По данным источника, погибших может быть гораздо больше. В настоящий момент идут поиски тел остальных возможных жертв. Согласно предварительным данным, группа нелегальных мигрантов отплыла из Туниса в Италию с побережья Ливии несколько дней назад.

По данным главы Тунисской обсерватории по правам человека Мустафы Абдель Кабира, более 80 нелегальных мигрантов пропали без вести в четверг, 4 июля, когда из лодка затонула по пути к побережью Италии.