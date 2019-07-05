Чита, , 13:30 — REGNUM

Забайкальский краевой суд принял решение оставить под стражей до 18 августа генерального директора ПАО «Ксеньевский прииск» Егора Литуева, сообщает информационное агентство «Чита.Ру». Литуев подозревается в хищении денежных средств компании, в отношении него ранее было заведено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

По данным управления МВД России по Забайкальскому краю, «с апреля 2014 года по январь 2017 года руководителем предприятия были заключены договоры с индивидуальным предпринимателем на оказание сервисных услуг, работы по которым фактически не проводились, а денежные средства похищались. Общая сумма заключённых договоров превысила 125 миллионов рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Егор Литуев подозревается также в незаконной вырубке лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (статья 260 ч. 3 УК РФ). По данным следствия, по указанию Литуева вМогочинском районе, где расположен прииск, велась незаконная вырубка деревьев. С апреля 2017 по апрель 2019 года было вырублено порядка 55 гектаров. Сумма ущерба лесному фонду Забайкальского края, по предварительной оценке, составила более 70 млн рублей.

Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты обвиняемого в хищении и незаконном лесопользовании. Представитель гособвинения на заседании суда подчеркнул, что доводы защиты являются несостоятельными, а содержание под стражей Егора Литуева не противоречит законодательству и является оправданной мерой для обеспечения объективного расследования.

Генеральный директор ПАО «Ксеньевский прииск» Егор Литуев был задержан 27 июня в Москве. «Подозреваемый этапирован в город Читу Забайкальского края, где ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе обысков, проведенных в жилых и офисных помещениях, обнаружены и изъяты черновые записи, оргтехника, банковские карты, мобильные телефоны и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сообщало УМВД России по Забайкальскому краю.

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