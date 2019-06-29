Москва, , 20:40 — REGNUM

Задержанный 27 июня в Москве генеральный директор ПАО «Ксеньевский прииск» Егор Литуев арестован на два месяца и этапирован в СИЗО Забайкальского края. Золотодобытчику инкриминтируют незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщает издание Legal.Report.

По версии правоохранительных органов с ведома Литуева в течение двух лет Могочинском районе, где расположен прииск, велась незаконная вырубка деревьев. С апреля 2017 по апрель 2019 года было вырублено порядка 55 гектаров. Сумма ущерба лесному фонду, по предварительной оценке, составила более 70 млн рублей. Нелегальную деятельность выявили следователи УМВД по Забайкальскому краю совместно с ГУ МВД по экономической безопасности и противодействия коррупции, отмечает издание.

По данным Legal. Report в работе забайкальского золотопромышленника и раньше были определённые нарекания и вопросы. В частности, местные жители упрекали Литуева за нежелание полноценно развивать муниципалитет, который обеспечивает работу прииска. Так, чистая прибыль Ксеньевского прииска в 2018 году составила 301 млн рублей. При этом на социальные нужды посёлка городского типа Ксеньевка руководитель предприятия выделил всего 3 млн рублей. Мизерный процент от прибыли выглядит особенно несправедливым на фоне того, что 268 млн рублей ушли на так называемые «управленческие расходы». В поселке же, где проживают горняки с семьями нет даже самых простых удобств и инфраструктуры. Например, в населённом пункте отсутствуют скважина для добычи питьевой воды, пекарни, а за медицинской помощью нужно ехать в другой населённый пункт.

«В погоне за прибылью Литуев не обеспечивал сотрудникам нормальные условия не только для жизни, но и для работы. В частности, не ремонтировал технику, предпочитая сокращать оставшихся не у дел горняков. Сохранившим же место людям приходилось трудиться на износ в несколько смен, помалкивая о нарушениях Трудового кодекса. Возмущаться они опасались, чтобы не лишиться работы — другой в округе не найти», — отмечено в сообщении.

По имеющейся информации в офисе и доме Литуева прошли обыски, по итогам которых была изъята документация и компьютерная техника. По решению Могочинского районного суда Забайкальского края золотодобытчик арестован до 18 августа.