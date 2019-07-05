Тунис, , 10:31 — REGNUM

Десятки африканских мигрантов утонули после того, как их лодка перевернулась у берегов Туниса в районе города Зарзис. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление местного источника от 4 июля.

Мигранты

Представители Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) сообщили, что более 80 беженцев могли утонуть. Тунисские рыбаки спасли четырех человек, один из них позже скончался в больнице. Выжившие сообщили, что их лодка следовала из ливийского города Зувара и подтвердили гибель десятков человек.

«Статус-кво больше не может продолжаться», — сообщил спецпосланник UNHCR по Средиземноморью Венсан Кочетель.

«Никто не станет рисковать своей жизнью и жизнью своей семьи, отправляясь в опасное путешествие на лодке, только если не будет понимать, что у него нет другого выбора. Мы должны предоставить людям достойные альтернативы, которые в первую очередь освободят их от необходимости садиться в такие лодки», — добавил Кочетель.

Западное побережье Ливии является основным отправным пунктом для африканских мигрантов, которые надеются добраться до Европы, сообщают журналисты. В мае 2019 года по меньшей мере 65 мигрантов, направлявшихся в Европу из Ливии, утонули, когда их лодка перевернулась у берегов Туниса.