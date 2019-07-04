Нальчик, , 15:42 — REGNUM

Сотрудники МВД разоблачили деятельность преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств в трех субъектах России — Москве, Ростове-на-Дону и Нальчике. Задержаны организатор и шесть членов сообщества, зарабатывавших на незаконной банковской деятельности, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Как установлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному административному округу Москвы, злоумышленники наладили схему обналичивания крупных сумм. На подконтрольной им оптово-продовольственной базе в Кабардино-Балкарии реализовывались товары, а доход обналичивался.

Преступники арендовали офисы в Москве, Нальчике и Ростове-на-Дону, где осуществлялись мошеннические схемы. Участники группы брали себе за свои услуги вознаграждение в размере от 9 до 12%. В ходе обысков у задержанных были обнаружены и изъяты свыше 150 печатей фиктивных организаций, наличные денежные средства, а также офисная компьютерная техника и документы. Возраст подозреваемых — от 29 до 70 лет. Все они стали фигурантами уголовного дела. Четверо помещены под домашний арест, остальные трое отпущены под подписку о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года МВД разоблачила преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денежных средств на территории Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Создав видимость коммерческой деятельности, они обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм деньги. Объемы «отмытых» денежных средств составили порядка 535 млн рублей. Мошенники заработали на этом более 19 млн рублей.