Банду «серых» банкиров разоблачили в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 14:05 — REGNUM МВД разоблачила преступную группу лиц, занимавшуюся незаконными финансовыми операциями на территории Кабардино-Балкарии и Ставропольского края.

«Установлено, что в 2016 году на территории города Нальчик злоумышленниками создано преступное сообщество, состоящее из нескольких самостоятельных структурных подразделений», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В течение более 1,5 года руководители и участники преступной группы вели незаконную банковскую деятельность. Теневые банкиры обналичивали денежные средства. Механизм совершения мошенничества был простым: преступники создавали видимость коммерческой деятельности и обналичивали поступающие на расчетные счета подконтрольных фирм деньги. После этого деньги возвращались клиентам, а сами «банкиры» получали за свои услуги определенный процент.

Объемы «отмытых» денежных средств составили порядка 535 млн рублей. Доход банды банкиров при этом составил более 19 млн рублей. В настоящее время в отношении организатора преступной группы и его соучастников возбуждено уголовное дело Под стражу по решению суда отправлены лидер преступного сообщества и один из активных участников. Остальные находятся под подпиской о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Кабардино-Балкарии была разоблачена банда, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств. В группу входили несколько человек, их организатором была 35-летняя жительница города Нальчика. Злоумышленники обналичили более 100 млн рублей.