Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM

В Ростовской области на ходу загорелся рейсовый автобус с пассажирами. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

ЧП произошло поздним вечером 3 июля на трассе М4 «Дон» в Тарасовском районе. Автобус следовал из Ростова-на-Дону в Москву, когда из двигателя стал валить густой дым. В салоне находилось 70 пассажиров.

Telegram-канал «Че по Ростову?» уточняет, что никто из людей не пострадал. Водитель, вовремя заметивший дым, остановил автобус, эвакуировал пассажиров и вызвал спасателей.

«Всех пассажиров — 70 человек — перевезли в местную гостиницу в поселок Тарасовский для ожидания нового автобуса до Москвы», — уточняют авторы мессенджера.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня подобный случай произошёл с детьми, которые возвращались из летнего лагеря домой. На момент ЧП в автобусе находились 72 ребёнка, они возвращались из Геленджика в российский Донецк. К счастью, никто не пострадал.

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