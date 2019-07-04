Анкара, , 13:45 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции задержали 13 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО. Об этом 4 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Задержание были произведены на основании ордеров на арест, выданных прокуратурой страны. Подобные акции продолжаются на протяжении нескольких лет, с тех пор, как ФЕТО была признана террористической организацией.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которого погибли свыше 250 человек, 2 тыс. 200 человек пострадали.

Вину на путч возложили на религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, чьим именем была названа указанная выше, руководимая им организация. Сам Гюлен обвинения отвергает.

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