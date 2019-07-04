Станица Луганская, , 09:37 — REGNUM

На территории Песчаного лесничества в Станично-Луганском районе начался лесной пожар. Об этом сообщили 4 июля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Сотрудники ГСЧС не тушат пожар, поскольку территория находится практически в зоне военного конфликта с Донбассом и лес заминирован.

«Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства. Пиротехнические подразделения ГСЧС проводят работы по разминированию местности», — добавили в ведомстве.

Пожар ликвидируют 110 человек и 25 единиц техники, в том числе группа пиротехников из 10 человек и трёх единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе в районе Станицы Луганской состоялось разведение сил Народной милиции ЛНР и ВСУ.

Читайте также: Наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской