Лондон, , 10:13 — REGNUM

Королевские морские пехотинцы совместно с представителями портовой и правоохранительной службой Гибралтара поднялись на борт нефтяного танкера под флагом Панамы, который направлялся в Сирию вопреки пакету санкций ЕС против этой страны. Об этом сообщили органы власти правительства Гибралтара, заморской территории Великобритании, 4 июля, передает агентство Reuters.

Власти Гибралтара сообщили, что есть основания полагать, что корабль под названием Grace 1 перевозил сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Банияса (провинция Тартус на северо-западе Сирии).

«Рано утром портовая и правоохранительные службы при содействии отряда морской пехоты высадились на танкер, который перевозил нефть в Сирию. Мы задержали судно и его груз», — сказал губернатор Гибралтара Эдвард Дэвис. Дэвис, согласно правилам ЕС, направил письмо главам Еврокомиссии и Евросовета с пояснением действий, которое предприняли власти Гибралтара.

Фабиан Пикардо, главный министр Гибралтара, высоко оценил отвагу морских пехотинцев, задержавших судно.