Мурманск, , 14:20 — REGNUM

Жители Мурманска, потрясенные трагедией на Северном флоте, несут цветы к памятнику морякам-подводникам. Отдать дань погибшим пришли в том числе ветераны-подводники, представители регионального правительства, заксобрания.

«Случилась беда, погибли офицеры, наши боевые товарищи. Все знают, что эта служба тяжёлая. Предлагаю возложить цветы и отдать дань памяти погибшим», — цитирует председателя регионального отделения ветеранов подводного флота и моряков-подводников ВМФ Юрия Бояркина b-port.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на глубоководном исследовательском аппарате ВМФ России произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков. Информация о ЧП была обнародована только на следующий день. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что подробности трагедии в Баренцевом море не разглашаются в интересах государства. Некоторая информация о произошедшем является секретной.