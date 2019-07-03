Киев, , 14:06 — REGNUM

Человеком, напавшим на журналиста издания Strana.ua в центре Киева, оказался участник инсценировки убийства беглого российского журналиста Аркадия Бабченко Алексей Цымбалюк. Об этом заявило 3 июля издание Strana.ua со ссылкой на слова потерпевшего.

В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, на которой виден нападавший, кроме того, Цымбалюка опознал избитый Владислав Бовтрук.

Напомним, Цымбалюк — бывший член неонацистской группировки «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бывший священник раскольничьей религиозной организации «Киевский патриархат».

Он известен тем, что исполнил роль «убийцы» в мистификации убийства Бабченко.

Читайте также: Неудавшийся убийца Бабченко — член украинской экстремистской группировки

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве, на печально известном Майдане Незалежности состоялась акция протеста против регистрации кандидатами в депутаты Верховной рады известного журналиста и блогера Анатолия Шария и крупного чиновника времён Януковича Андрея Клюева.

Во время митинга был избит сторонник Шария и журналист, который попытался сфотографировать потасовку.

Читайте также: В центре Киева избили журналиста