Киев, , 08:41 — REGNUM

На митинге в центре Киева противники регистрации журналиста и блогера Анатолия Шария и бывшего главы администрации президента Украины времён Януковича Андрея Клюева на выборах в Верховную раду избили журналиста издания Strana.ua Владислава Бовтрука, сообщило 3 июля издание Strana.ua.

Драка (cc) Feans

Журналист заметил, как участники митинга стали бить сторонника Шария, который пришёл к ним с красным воздушным шариком в руках.

«Я подошёл поближе, чтоб заснять этот инцидент и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга — мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами. Я поднялся и чётко произнес, что я журналист после чего меня облили водой, и начали кричать «Тебе мало? Добавить?», — рассказал Бовтрук.

Позже появились полицейские и вывели его из толпы. Журналист написал заявление в правоохранительные органы. Редакция издания потребовала от полиции немедленно расследовать нападение на журналиста, исполнявшего свои обязанности, и наказать виновных.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Анатолия Шария кандидатом в депутаты Верховной рады.

Читайте также: ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду

После сообщений о данном решении, на майдане Незалежности в центре Киева собралась толпа недовольных. Сам Шарий связывает организацию акции протеста с окружением бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Читайте также: В Киеве прошёл митинг против регистрации в депутаты Рады блогера Шария