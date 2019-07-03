Воронеж, , 11:54 — REGNUM

Сотрудники силовых структур провели оперативные действия в департаменте труда и занятости населения Воронежской области 2 июля.

По информации «Вести-Воронеж», интерес силовиков касается заместителя руководителя департамента и связан с исполнением государственной программы переселенцев. Также сообщается, что есть данные об уголовных делах, связанных с организацией незаконной миграции. Как это связано с работой департамента, не уточняется.

«Правительство Воронежской области исходит из принципа презумпции невиновности любого гражданина РФ: обвиняемый или подозреваемый по уголовному делу не может считаться виновным, если обратное не установлено судом. Выражаем уверенность, что в этой ситуации все этапы — доследственная проверка, возможные расследование и судопроизводство — пройдут объективно, а решение суда, если дело дойдет до него, будет справедливым», — прокомментировали ситуацию в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае ГУ МВД по региону сообщило о задержании местного жителя по подозрению в изготовлении поддельных документов для 50 иностранцев — по ним мигранты могли легализоваться в РФ.

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