Воронеж, 3 июля 2019, 11:54 — REGNUM
Сотрудники силовых структур провели оперативные действия в департаменте труда и занятости населения Воронежской области 2 июля.
По информации «Вести-Воронеж», интерес силовиков касается заместителя руководителя департамента и связан с исполнением государственной программы переселенцев. Также сообщается, что есть данные об уголовных делах, связанных с организацией незаконной миграции. Как это связано с работой департамента, не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае ГУ МВД по региону сообщило о задержании местного жителя по подозрению в изготовлении поддельных документов для 50 иностранцев — по ним мигранты могли легализоваться в РФ.
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