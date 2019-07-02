Североморск, Мурманская область, , 18:37 — REGNUM

Пять моряков, пострадавших при ЧП на подлодке, госпитализированы в Североморский военный госпиталь. Об этом ИА REGNUM сообщил источник на Северном флоте ВМФ России.

По данным источника, жизни пострадавших — вне опасности, у них диагностировано отравление продуктами горения, у одного из моряков — контузия.

Напомним, вчера в результате возгорания на глубоководном аппарате АС-12 погибли 14 моряков. Место ЧП не сообщается. Известно, что инцидент произошел в российских территориальных водах.

Идет расследование.

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