Участникам ОПГ в Чувашии предъявлено более 100 эпизодов наркопреступлений

Чебоксары, , 12:59 — REGNUM В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной преступной группы, которых обвиняют в распространении наркотиков на территории пяти муниципалитетов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Следствие полагает, что злоумышленники с марта по июнь 2018 года занимались сбытом наркотических и психотропных веществ через тайники-закладки, оборудованные и в городах Чебоксары и Новочебоксарск, а также в Мариинско-Посадском, Моргаушском и Чебоксарском районах.

«Места тайников-закладок сообщались приобретателям после получения от них оплаты безналичным способом через электронные платежные системы и сеть интернет. В последующем участники группы легализовывали незаконно полученные денежные средства через приобретение и продажу криптовалюты», — говорят в надзорном ведомстве.

В ходе расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято более 2,2 кг различных видов наркотических средств.

Участникам преступной группы инкриминируется 117 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 — п."а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы в значительном и крупном размерах») и п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств совершенная организованной группой»). Дело направлено в Московский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в чувашском Новочебоксарске двое молодых людей приговорены к реальному лишению свободы за незаконный оборот спайсов. Перед судом предстали 19-летний парень и его 17-летний подельник, у которых изъято 13 пакетов с запрещёнными веществами. Суд признал их виновными в совершении 19 эпизодов покушения на незаконный сбыт наркотических веществ. Несовершеннолетний подельник получил 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, его другу назначено 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.