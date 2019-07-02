Мадрид, , 21:37 — REGNUM

Число жертв изнуряющей жары в Испании за последние несколько дней составило четыре человека. Об этом сегодня, 2 июля, пишут испанские СМИ.

С 26 июня в Испании установилась аномальная жара. В некоторых районах королевства воздух прогревается до 43 градусов Цельсия. Только сегодня началось небольшое понижение температуры.

Ранее стало известно о смерти 17-летнего молодого человека в Кордове (автономное сообщество Андалусия). Также поступила информация о смерти 93-летнего мужчины в Вальядолиде (Кастилия и Леон). В Ла-Риоха умерла 90-летняя женщина. Все трое получили тепловой удар, который и стал причиной их смерти.

Сегодня стало известно о смерти 66-летнего мужины из Эль-Куэрво в провинции Севилья (Андалусия). Мужчина работал на своем участке и получил тепловой удар. Он был доставлен в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Проведённая аутопсия показала, что он умер от сильного теплового удара.