Москва, , 18:18 — REGNUM

Военными следственными органами организована доследственная проверка по факту гибели моряков-подводников в результате пожара на глубоководном аппарате вблизи Североморска. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По результатам проверки следователями СК будет принято процессуальное решение, отметила она.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что 1 июля в территориальных водах России в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков. Подводники занимались исследованиями дна и придонного пространства Мирового океана в интересах ВМФ России.

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