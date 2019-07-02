Анкара, , 13:08 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции арестовали девять человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 2 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Сотрудники полиции получили ордеры на арест 10 человек, обвиняемых в терроризме, все они являются иностранными гражданами. Один человек по-прежнему находится в розыске.

Отмечается, что задержанные обвиняются в причастности к террористической деятельности в Ираке и Сирии.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют разветвленную подпольную сеть в Турции. От действий боевиков в стране погибли свыше 300 человек.