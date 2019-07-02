Анадырь, , 05:32 — REGNUM

В аэропорту столицы Чукотского автономного округа Анадыря произошло ЧП с самолётом Ан-26. Воздушное судно при посадке выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

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В самолёте находились только члены экипажа, никто не пострадал. Следствие проводит процессуальную проверку, подозревая, что были нарушены правила безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта.

Аэропорт из-за ЧП не закрывался, но самолёт Boeing 767 авиакомпании UTair был вынужден некоторое время ожидать возможности совершить посадку, находясь в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Причиной происшествия послужила неисправность системы рулевого управления самолета. На борту воздушного судна находились семь пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.