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В аэропорту Якутска самолет выкатился за пределы ВПП

Происшествия

Пострадавших не было

Якутск, 18 июня 2019, 04:31 — REGNUM  Пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском аэропорту, сообщает пресс-служба аэропорта.

Сообщается, что самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия» рейса «Якутск — Зырянка» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Причиной происшествия послужила неисправность системы рулевого управления самолета. На борту воздушного судна находились семь пассажиров и три члена экипажа. В результате происшествия пострадавших не было. Из-за инцидента были отложены шесть рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая у самолета Ан-24 рейса «Нюрба — Якутск» разрушились колеса правой стойки шасси при приземлении в аэропорту Якутска. Пострадавших в результате происшествия не было, аэропорт работал в штатном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Шасси самолета пострадали при приземлении в аэропорту Якутии

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Происшествия в аэропортах
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