Нижний Новгород, , 21:24 — REGNUM

На реках в Нижегородской области уровни воды были «близки и ниже минимальных». Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», опубликовав информацию о состоянии рек по итогам 2019 года.

Уровень воды (cc)

По данным ведомства, в весенне-летний период 2019 года на водных объектах Нижегородской области сохраняется пониженная водность. Понижение уровней воды на отдельных реках произошло до значений «близких и ниже минимальных» связано с низким уровнем воды во время весеннего половодья, слабой увлажненностью почвы при дефиците осадки.

«В июне 2019 года ниже минимальных для этого месяца опустились уровни воды на реках Узоле, Усте, отдельных участках рек Оки, Керженца и Ветлуги, близки к минимальным значениям отметки на реках Суре, Линде, Б. Какше.

На участке Чебоксарского водохранилища (р. Волга) Городец — Н. Новгород и в устье реки Оки отметки в мае — июне также сохраняются около и ниже минимальных значений для этого периода. На р. Волге и Оке в районе Нижнего Новгорода в мае и июне 2019 года отмечены самые низкие уровни воды для этих месяцев. Ранее низкие уровни воды на данном участке наблюдались также в период летне-осенней межени 1996, 2014 и 2015 годах», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение уровня Волги весной 2019 года привело к её обмелению. Маловодье затронуло Татарию, Марий Эл, Чувашию, Ульяновскую и Самарскую области, принесло негативные последствия рыболовной отрасли, где уже говорят о многомиллиардных убытках и проблемах с нерестом-2019. В связи с низким уровнем Куйбышевского водохранилища, более половины которого расположено в Татарии, территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование. Такое же расследование будет проведено и по Саратовскому водохранилищу.

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