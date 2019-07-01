Нижний Новгород, 1 июля 2019, 21:24 — REGNUM
На реках в Нижегородской области уровни воды были «близки и ниже минимальных». Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», опубликовав информацию о состоянии рек по итогам 2019 года.
По данным ведомства, в весенне-летний период 2019 года на водных объектах Нижегородской области сохраняется пониженная водность. Понижение уровней воды на отдельных реках произошло до значений «близких и ниже минимальных» связано с низким уровнем воды во время весеннего половодья, слабой увлажненностью почвы при дефиците осадки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, снижение уровня Волги весной 2019 года привело к её обмелению. Маловодье затронуло Татарию, Марий Эл, Чувашию, Ульяновскую и Самарскую области, принесло негативные последствия рыболовной отрасли, где уже говорят о многомиллиардных убытках и проблемах с нерестом-2019. В связи с низким уровнем Куйбышевского водохранилища, более половины которого расположено в Татарии, территориальное управление Росрыболовства возбудило административное расследование. Такое же расследование будет проведено и по Саратовскому водохранилищу.
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