Брянск, , 18:40 — REGNUM

Три человека погибли в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовика в Брянской области. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По информации ведомства, авария произошла около 13.20 в Унечском районе, на 144-м километре дороги «Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь». Столкнулись грузовой автомобиль Volvo с прицепом и микроавтобус Mercedes Benz Sprinter.

Уточняется, что в результате столкновения погибли на месте трое пассажиров микроавтобуса — две женщины и мужчина. Ещё несколько пострадавших пассажиров обратились за помощью в ближайшие медучреждения.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Для определения состояния водителей в момент ДТП будет назначена медицинская экспертиза.