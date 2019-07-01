Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM

Два автомобиля, следовавшие в попутном направлении, столкнулись днем 1 июля на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга в Красносельском районе. Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло в 14:10 мск на 79-м км КАД (внутреннее кольцо).

Судя по фотографиям очевидцев, выложенным в соцсети, внедорожник КIA Sorento въехал в заднюю часть кроссовера Renault Duster.

В результате аварии пострадали шесть человек, в том числе водители обоих транспортных средств — мужчина 1972 г.р. и женщина 1958 г.р., соответственно. Также пострадали пассажир «Рено» (мужчина 1984 г.р.) и трое детей, находившихся в этом же автомобиле, в возрасте двух, девяти и 12 лет.

«Все получили травмы средней степени тяжести. Ведётся проверка устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в УГИБДД.