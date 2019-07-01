Иркутск, , 12:07 — REGNUM

Причиной июньских катастрофических паводков в Иркутской области стало аномальное развитие атмосферных процессов, сообщает 1 июля пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ) со ссылкой на вузовских метеорологов и физиков.

Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ провели анализ погодных и климатических факторов, предшествовавших уникальным гидрометеорологическим явлениям. Полученные результаты представила доцент кафедры кандидат географических наук Инна Латышева. По её словам, аномальные процессы проявились на фоне наблюдаемых глобальных и региональных изменений климата.

Инна Латышева «Мы провели анализ синоптических карт и мезомасштабных моделей и пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Надо сказать, что эти районы к тому же подвержены паводку. Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25−26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов. Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков».

По словам эксперта, вероятность повторения аналогичных паводков в будущем достаточно высока. Вместе с тем, с учётом возросшей повторяемости блокирующих антициклонов, в Иркутской области возрастает вероятность и засушливых периодов.

Напомним, с 25 июня часть Иркутской области находится во власти наводнения — сильнейшего за последние 180 лет. Бедствие уже привело к гибели семи человек. Еще девять человек в настоящее время числятся пропавшими без вести.

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