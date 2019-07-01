Иркутск, 1 июля 2019, 12:07 — REGNUM
Причиной июньских катастрофических паводков в Иркутской области стало аномальное развитие атмосферных процессов, сообщает 1 июля пресс-служба Иркутского государственного университета (ИГУ) со ссылкой на вузовских метеорологов и физиков.
Сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ провели анализ погодных и климатических факторов, предшествовавших уникальным гидрометеорологическим явлениям. Полученные результаты представила доцент кафедры кандидат географических наук Инна Латышева. По её словам, аномальные процессы проявились на фоне наблюдаемых глобальных и региональных изменений климата.
По словам эксперта, вероятность повторения аналогичных паводков в будущем достаточно высока. Вместе с тем, с учётом возросшей повторяемости блокирующих антициклонов, в Иркутской области возрастает вероятность и засушливых периодов.
Напомним, с 25 июня часть Иркутской области находится во власти наводнения — сильнейшего за последние 180 лет. Бедствие уже привело к гибели семи человек. Еще девять человек в настоящее время числятся пропавшими без вести.
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