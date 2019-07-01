Иркутск, , 11:59 — REGNUM

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек. Еще девять человек пропали без вести, сообщает источник в экстренных службах региона.

Один из пропавших без вести — ребенок. В больницах остаются 133 пострадавших, уточнил источник ТАСС.

МЧС информирует, что на утро 1 июля подтоплено около 3,3 тыс. жилых домов в 55 населенных пунктах. В зоне подтопления проживают более 9,5 тыс. человек, кроме того, здесь находятся 43 социально значимых объекта, это фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные дожди вызвали наводнение в Иркутской области. О пяти погибших было известно 29 июня. К утру 1 июля пострадавшими числились 744 человека. Из них 153 потребовалась госпитализация.

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