Новосибирск, , 11:08 — REGNUM

Из-за дождей в пяти районах Новосибирской области введён режим ЧС. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве сегодня, 1 июля, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, На особом контроле оказались Убинский, Венгеровский, Татарский, Усть-Таркский, Чановский районы.

Как пишут «Вести Новосибирск», за июнь в этих районах среднемноголетние нормы осадков оказались превышены в 2 и 3,5 раза. Из-за возможного переувлажнение почвы возникает риск для урожая. До конца недели режим ЧС может быть введён ещё четырёх районах: Каргатском, Чулымском, Здвинском и Северном.

Напомним, что ранее сегодня, 1 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что регион готов предоставить семьям из Иркутской области, потерявшим свои дома из-за наводнения, временное жильё, а детям — места в детских оздоровительных лагерях.

Кроме того, Травников заявил, что при необходимости область готова организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области.

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