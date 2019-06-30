Красноярск, , 12:20 — REGNUM

Крупный пожар был ликвидирован спасателями в торговом комплексе в городе Заозёрный Красноярского края. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар в торговом комплексе «Планета» в Рыбинском районе города Заозёрный возник 29 июня около 14:40 мск. Площадь возгорания на пике достигла 1,2 тысячи кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

Благодаря тому, что здание в момент возгорания было закрыто, при пожаре никто не пострадал. В тушении пожара принимали участие 56 человек и15 единиц техники.

Пожар был ликвидирован в 09:05 по местному времени (05:05 мск).

Ранее ИА REGNUMсообщало о пожаре на городской ярмарке в городе Магнитогорске. Возгорание произошло ночью, пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 04:56 по местному времени.