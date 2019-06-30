Магнитогорск, Челябинская область, , 10:01 — REGNUM

В южноуральском Магнитогорске ночью 30 июня загорелась центральная городская ярмарка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Челябинской области.

Как пишет издание Накануне.Ru, площадь возгорания достигла 2,3 тыс. кв. метров. О пожаре в МЧС сообщили поздно, кроме того, распространению огня способствовал сильный ветер.

Локализовали пожар в 04:56 по местному времени.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, в районе пожара было выставлено оцепление. Как следует из предварительных данных, пострадавших и погибших нет.