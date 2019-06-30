Горно-Алтайск, , 11:50 — REGNUM

Тело последнего из семи погибших альпинистов было найдено спасателями в горах Республике Алтай. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели обнаружили тело туриста при обследовании дна озера у подножия горы Металлург. В настоящее время на месте работают 16 человек из алтайского и южно-сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС России, в их числе пять водолазов.

Спасатели и тело погибшего туриста будут переправлены вертолётом Ми-8 в город Горно-Алтайск. Вертолёт находится в режиме ожидания из-за неблагоприятных для полётов погодных условий.

В связи с тем, что все семь тел попавших под лавину альпинистов были найдены, поисковая операция завершается.

Напомним, что группа туристов из девяти человек попала под лавину 6 мая текущего года. Выжить удалось лишь двум девушкам из группы, которые и сообщили о произошедшем. Спасателями были найдены тела пяти человек, после чего поисковая операция была приостановлена из-за опасности повторного схода лавины. Поисковые мероприятия были возобновлены 28 июня.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что 29 июня на дне озера у горы Металлург было найдено тело девушки из числа семи погибших в горах Алтая альпинистов.