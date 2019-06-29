Горно-Алтайск, , 13:28 — REGNUM

Тело туристки, попавшей под лавину в мае обнаружили спасатели в горах Алтая. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай.

Тело погибшей девушки было найдено на дне озера, расположенного рядом с местом схода лавины. Всего в ходе поисковой операции было обследовано 2475 кв. метров дна озера, а также верхняя часть лавины, расположенная на высоте 2900 метров над уровнем моря, на площади 2250 кв метров.

На дне озера и в лавине были найдены одежда, личные вещи и альпинистское снаряжение.

Тело погибшей будет доставлено вертолётом в Горно-Алтайск. Тем же вертолётом в район поисков будет привезено дополнительное водолазное оборудование для дальнейших поисков.

Напомним, что группа альпинистов из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте 6 мая текущего года. Двум девушкам удалось выжить и сообщить о произошедшем 8 мая. В ходе спасательно-поисковой операции спасатели нашли тела пяти человек и свернули операцию из-за опасности повторного схода лавины. Ранее ИА REGNUM сообщало, что поиски были возобновлены 28 июня. В настоящее время пропавшим без вести числится один человек.