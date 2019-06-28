Горно-Алтайск, , 11:44 — REGNUM

ГУ МЧС по Республике Алтай сегодня, 28 июня, известило о продолжении поисков тел альпинистов, попавших под лавину 6 мая при восхождении на пик Металлург.

По данным спасателей, в поисковой операции задействованы шесть представителей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда ЮСПСО из Абакана (Республика Хакасия) и девять сотрудников Алтайского поисково-спасательного отряда (Республика Алтай). На место предполагаемой трагедии их доставит вертолет МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра.

«Спасатели разбили лагерь на горе Металлург. Территория разбита на сектора. Одна группа работает на склоне, вторая из числа водолазов обследует озеро, расположенное у подножья горы. Предполагается, что оставшихся двух туристов лавиной могло отнести именно туда», — сказано в официальном сообщении МЧС.

Поскольку сейчас погодные условия позволяют проводить поисковые работы беспрепятственно (температура воздуха в горах сейчас составляет +170С, без осадков, ясно), водолазы спланируют обследовать дно озера.

Напомним, группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину при восхождении на пик Металлург. Выжили только две девушки. Чтобы сообщить о трагедии, произошедшей 6 мая, они двое суток добирались до базы со связью. В результате развёрнутой поисково-спасательной операции удалось отыскать тела пятерых участников восхождения, после чего поисковая операция была отложена из-за неблагоприятных погодных условий.

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