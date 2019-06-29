Якутск, , 09:07 — REGNUM

Угроза распространения огня на населённые пункты была предотвращена пожарными командами в Усть-Янском и Абыйском районах Якутии. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В настоящее время в регионе крупных лесных пожаров нет. В зоне контроля ГУ МЧС действуют 88 природных пожаров. За ними ведётся наблюдение, проводится мониторинг состояния с помощью информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоз. При этом количество пожаров за прошедшие сутки уменьшилось на восемь очагов.

Отмечается, что особенно сильные пожары действуют в Верхоянском районе. Здесь зафиксировано 24 природных пожара. Но угрозы населённым пунктам нет, благодаря действиям пожарных и мобилизации населения, с которым ведётся активная разъяснительная работа.

Напомним, что на территории Якутии в Верхоянском и Момском районах с 25 июня действует режим ЧС межмуниципального характера. В регион прибыл специальный водосливный вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС, предназначенный для тушения природных пожаров.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что четверым жителям Якутии грозит административная, а одному — уголовная ответственность за действия, предположительно, ставшие причиной возникновения лесных пожаров.