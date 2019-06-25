За лесной пожар в районе Якутии жителя региона накажут по уголовной статье

Якутск, , 06:37 — REGNUM Пять жителей Якутии ответят по закону за то, что их действия стали причиной возникновения лесных пожаров. Четверо из них понесут наказание в рамках кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ, а одному грозит уголовная ответственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии.

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Виновники возникновения природных пожаров были выявлены в ходе рейдов. Выяснилось, что действия пятерых якутян привели к природным возгораниям в Верхоянском, Вилюйском, Амгинском и Намском районах республики, им назначены штрафы в размере 3 — 5 тыс. рублей.

В Верхневилюйском районе один из пожаров привёл не только к уничтожению лесного массива, но и к повреждению имущества граждан на сумму более 1 млн. рублей. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём жителя муниципалитета. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 261 и ст. 168 УК РФ («уничтожение лесных насаждений» и «уничтожение имущества по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Верхоянском районе Якутии из-за сложной ситуации с природными пожарами введён режим ЧС. Там огонь подошёл к двум сёлами и угрожал нефтебазе.

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