Иркутск, , 19:11 — REGNUM

По состоянию на 20 часов местного времени в городе Тулуне Иркутской области, уровень воды на реке Ия в районе гидрологического поста составил 1037 см — при критическом 700 см. И вода продолжает подниматься, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Последствия паводка в поселке Тулун Mchs.gov.ru

На данный момент подтоплено 878 частных жилых домов, в которых проживает 1171 человек. Производится эвакуация населения в пункты временного размещения. Сейчас в них находятся 76 человек, в том числе эвакуированы воспитанники детского дома.

В аварийно-спасательных работах задействовано 50 человек и 17 единиц техники.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, о первых жертвах паводка сообщило областное правительство, известив о гибели семьи из двух человек — жителейдеревни ЕвдокимовкаТулунского района. По словам заммэра по социальным вопросам Тулунского района Владимира Карпенко, изначально эти жители отказались от эвакуации, но когда началось наводнение, решили самостоятельно перебраться по воде к соседям.

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